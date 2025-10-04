ТСН в социальных сетях

Украина
148
1 мин

В Сумской области дрон РФ атаковал лодку с рыбаками: стало известно о последствиях

На Сумщине погиб пенсионер, когда рыбачил в лодке.

Наталия Магдык
Рыбалка

Рыбалка / © pixabay.com

В Сумской области, в Середино-Будской общине, около 11:20 российский дрон ударил по лодке с рыбаками. В результате атаки есть погибший и раненый.

Об этом сообщила Прокуратура Сумской области в Telegram.

По данным следствия, на озере дрон РФ атаковал лодку с двумя рыбаками. В результате 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.

Сообщается, что под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали о том, что в ряде населенных пунктов Сумской области временно прекратили или ограничили подачу газ в из-за повреждения газораспределительной станции в результате российского удара.

148
