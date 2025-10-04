- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумской области дрон РФ атаковал лодку с рыбаками: стало известно о последствиях
На Сумщине погиб пенсионер, когда рыбачил в лодке.
В Сумской области, в Середино-Будской общине, около 11:20 российский дрон ударил по лодке с рыбаками. В результате атаки есть погибший и раненый.
Об этом сообщила Прокуратура Сумской области в Telegram.
По данным следствия, на озере дрон РФ атаковал лодку с двумя рыбаками. В результате 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.
Сообщается, что под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
