В Сумской области эвакуируют дом ребенка из-за ухудшения безопасности

Детей эвакуируют в безопасные регионы, где подготовлены специальные условия.

Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации детей из Сумского областного специализированного дома ребенка из-за значительного ухудшения ситуации в регионе.

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Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

В сообщении заместителя начальника ОВА Елены Бойко указывается, что в учреждении находится 20 детей, включая младенцев до одного года, твои из которых нуждаются в постоянной медицинской помощи.

В связи со значительным ухудшением ситуации безопасности было принято решение провести эвакуацию детей в безопасные регионы, где для них подготовлены специальные условия.

"Комиссия отправляется на место, чтобы убедиться, что условия, в которых будут размещены дети из Сумщины, отвечают всем государственным стандартам. После этого будет проведена эвакуация", — отметила Бойко.

Напомним, ранее сообщалось, что из Глухова в Сумской области эвакуировали треть населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что экипаж "Белые ангелы" эвакуировал детей из-под обстрелов вражеских дронов.

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