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В Сумской области глава одной из громад призвал находиться в укрытии до утра.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
339
Время на прочтение
1 мин
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В Сумской области глава одной из громад призвал находиться в укрытии до утра.

Идет воздушная тревога.

Мэр Белополья Юрий Зарко призвал жителей громады оставаться в укрытиях до утра.

Об этом пишет Общественное. Сумы.

Около полуночи, в ночь на 24 марта, в Сумском районе и Сумах были слышны звуки взрывов. Об этом сообщали местные жители и корреспонденты Общественного.

Воздушная тревога в области была объявлена в 22:16.

Также об угрозе артобстрелов сообщили в Белопольской громаде.

Напомним, что первые тревоги в некоторых северных областях Украины прозвучали около получаса назад — в северных областях была объявлена воздушная тревога: у Зеленского призывают не игнорировать сирены.

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Дата публикации
Просмотры
339
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