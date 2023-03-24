В Сумской области глава одной из громад призвал находиться в укрытии до утра.

Идет воздушная тревога.
Мэр Белополья Юрий Зарко призвал жителей громады оставаться в укрытиях до утра.
Об этом пишет Общественное. Сумы.
Около полуночи, в ночь на 24 марта, в Сумском районе и Сумах были слышны звуки взрывов. Об этом сообщали местные жители и корреспонденты Общественного.
Воздушная тревога в области была объявлена в 22:16.
Также об угрозе артобстрелов сообщили в Белопольской громаде.
Напомним, что первые тревоги в некоторых северных областях Украины прозвучали около получаса назад — в северных областях была объявлена воздушная тревога: у Зеленского призывают не игнорировать сирены.
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