В Сумской области голый мужчина залез в дом женщины и требовал секса: чем все закончилось

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который залез в дом женщины, разделся и пытался изнасиловать потерпевшую. Женщина успела позвонить матери нападающего и именно ее приезд спас потерпевшую.

Об этом говорится в приговоре Роменского горрайонного суда Сумской области.

Мужчина залез в дом женщины и требовал от нее интима

По данным суда, инцидент произошел около 1 часа 26 мая 2022 года. Мужчина залез в дом потерпевшей, он разделся, лег рядом и пытался изнасиловать знакомую. Однако женщина очнулась и сопротивлялась, пытаясь прогнать нападающего.

На улице и в доме он требовал от нее секса и угрожал похищением. Женщина отбивалась и успела позвонить матери нападающего. Когда на место происшествия прибыли мать и жена подсудимого, мужчина успокоился и пошел домой.

Подозреваемый заявил, что не помнит, как напал на потерпевшую

На суде подозреваемый вину признал только частично. Он заявил, что был в доме потерпевшей, однако не вспоминает, пытался ли вступить с ней в половой акт. Он утверждал, что был нетрезвым.

Мужчина также настаивал, что у него не было травм в районе полового органа, о чем идет речь в заключении экспертизы. Он добавил, что мог приехать к потерпевшей, чтобы вернуть ее лекарство для домашнего скота.

Женщина рассказала, как отбивалась от нападающего

Потерпевшая же рассказала, что ночью она проснулась из-за того, что возле нее кто-то ложился. Она узнала нападающего, который был обнажен. Женщина кричала и пыталась его прогнать. Однако мужчина догонял ее со словами: "Что же ты убегаешь, если ты меня ждала, ты же голая спишь".

Она через окно сбежала из дома и требовала от мужа уйти, однако тот нападал на нее даже на улице. Тогда она позвонила по телефону его матери. Подозреваемый же пытался затащить ее в свой автомобиль и принуждал к половому акту. Тогда она схватила его за гениталии, думая, что из-за боли, мужчина оставит ей в покое. Но он и дальше придирался к ней.

Все это прекратилось, когда приехала мать и жена нападающего. Позже приехали ее дочь, зять и местная терроборона. Она добавила, что никогда не интересовалась нападающим, потому что он ей полагается в сыновья.

Что рассказали свидетели происшествия

Мать мужчины подтвердила, что забрала его после нападения на женщину. Она пыталась извиниться перед потерпевшей, однако и ее прогнала. Предшествовавшие этому обстоятельства ей неизвестны. Жена нападающего дала схожие показания.

Дочь потерпевшей рассказала, что нападающий – это ее одноклассник. Женщина сообщила, что мать рассказала ей о том, что проснулась от того, что возле нее ложится голый. Когда она прибыла, ее мать была в ужасном состоянии: у нее была разбита губа, красное лицо, поцарапанные руки. То подтвердил и зять потерпевшей.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 162 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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