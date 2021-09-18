В Сумской области иномарка влетела в грузовик: трое погибших

Водитель легковушки оказался в больнице.
В Сумской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.
ДТП произошло около 23:50 в пятницу, 17 сентября, на автодороге Сумы — Киев — Юнаковка. По предварительной информации, 32-летний водитель Toyota столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом, которым управлял 43-летний мужчина.
Три пассажира внедорожника, а это 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами". Речь идет о лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как сообщалось, на трассе "Житомир — Черновцы" произошла смертельная ДТП. Столкнулись автомобили "ВАЗ 21061" под управлением 25-летнего мужчины и "ВАЗ 2105", за рулем которого находился 45-летний мужчина.