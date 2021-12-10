В Сумской области из семьи исчезли двое детей (фото)

Мать говорит, что из гаража также исчез автомобиль.
В Тростянке (Сумская область) из одной семьи пропали двое детей.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
По словам их матери, они ушли из дома в период с 00.00 до 06.20 часов. Старшему – Артему Сулиге – 15 лет, младшему – Виктору Бердутину – 10 лет.
Также из гаража исчез автомобиль "Форд Фокус" д.н. ВМ 2560 СМ, на котором предположительно передвигаются дети. Старший из них уже не первый раз исчез из дома без предупреждения, отмечают в полиции.
Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень. Никита Буханцов на связс с родными не выходит с 15 ноября.
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