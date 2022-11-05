В Сумской области к 15 годам приговорили информатора врага: собирал данные о местах дислокации подразделений ВСУ

В Сумской области к 15 годам приговорили жителя Шостки, который сотрудничал с оккупантами страны-агрессора России. Предатель по заданию российского куратора собирал данные о местах дислокации подразделений ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Прокурор в суде доказал, что осужденный и его знакомый "были вовлечены представителем вооруженных сил РФ в конфиденциальное сотрудничество с целью получения разведывательных данных". Собранную информацию поклонники Кремля отправляли представителю врага с помощью одного из мессенджеров.

Предатели производили фото и видео мест дислокации военных подразделений ВСУ и других военных формирований на территории Шостки и Шосткинского района. Они также собирали информацию о количестве личного состава и военной техники, а также ее перемещении.

Фото: Офис генерального прокурора

В Офисе генпрокурора отметили, что приговор мужчина ждал под стражей. Суд признал его виновным в совершении государственной измены и приговорил к 15 годам лишения свободы. Относительно сообщника осужденного и куратора продолжается следствие.

Как сообщалось, в Харькове правоохранители задержали сторонницу путинских войск. Во время оккупации Купянска она перешла на сторону русских захватчиков и собирала "налоги". Когда из города оккупанты скрылись, изменница также сбежала, но не в РФ, а в украинский Харьков.

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