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В Сумской области колонна российской техники расстреливала все на своем пути: один гражданский погиб

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В Сумской области колонна российской техники расстреливала все на своем пути: один гражданский погиб

Известно о погибшем гражданском мужчине и еще одном раненом.

В Шосткинском районе Сумской области колонна техники РФ расстреливала все на своем пути.

Об этом сообщили в Сумской военной администрации со ссылкой на слова главы Шосткинской РГА Виктора Губенко.

По его словам, вражеская колонна БТР шла на Кролевец. Оккупанты дошли до Дубовичей.

"Дорогой расстреливали все. Есть раненые и убитые среди гражданских", — говорится в сообщении.

Известно о погибшем гражданском мужчине и еще одном раненом.

Как сообщает "Суспильне", на Сумщине ВСУ разрушили мост через Ворсклу, чтобы помешать передвижению российских войск. Речь идет о городе в селе Климентово Ахтырского района. Мост соединял Ахтырку и Тростянец. Этот мост был полностью реконструирован в 2020 году.

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