В Сумской области коммунальщики возобновили работу более 1,5 тысячи лифтов — Тимошенко

В Сумской области коммунальщики возобновили работу более 1,5 тысячи лифтов — Тимошенко

Коммунальные службы продолжают восстанавливать Сумскую область после активных боевых действий. В частности, силами специалистов возобновлена работа 1562 лифтов в многоэтажках, подвергшихся значительным разрушениям.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

«В области подверглись значительным разрушениям многоэтажки с лифтами. Однако уже возобновлена работа 1562 лифтов, в частности: Сумы – 1298, Конотоп – 44, Шостка – 190, Ромны – 30 лифтов», – отметил он.

По словам Тимошенко, в Сумах активно занимаются благоустройством города и ликвидируют последствия повреждений, причиненных российскими оккупантами.

«Коммунальные службы очищают улицы города, вывозят мусор. Проводится ремонт поврежденного водопровода, канализации и тепловых сетей», – подчеркнул Тимошенко.

Также восстановительные работы проводятся и в других городах области – Тростянце и Ахтырке.

«В Ахтырке убирают завалы, продолжаются работы по благоустройству города. В Тростянке коммунальщики работают над ликвидацией обрушения канализационного коллектора. Продолжают убирать центральную часть города и восстанавливать освещение», – подчеркнул заместитель председателя ОП.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, в освободившемся Тростянце привокзальная площадь будет отстроена силами «Укрзализныци».