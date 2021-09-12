В Сумской области легковушка влетела в грузовик — травмированы водитель и трое детей

В Сумской области легковушка влетела в грузовик — травмированы водитель и трое детей

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу без включенных фар.

В Сумской области 32-летний водитель ВАЗ-2109 в темное время дня выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН. Удар был сильный, поэтому травмы различной степени получили водитель легковушки и твое детей-пассажиров — 4, 10 и 12 лет.

ДТП произошло вечером субботы, 11 сентября, на автодороге "Батурин-Конотоп-Сумы" вблизи поселка Николаевка Белопольского района Сумской области. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

ГУНП Украины в Сумской области

"Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 32-летнего мужчины выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН. Оба авто получили значительные механические повреждения. Получили телесные повреждения различной тяжести водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ. Трое несовершеннолетних детей 12, 10 и 4 лет доставлены в Сумскую областную клиническую больницу", — уточнили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

ГУНП Украины в Сумской области

Напомним, в Киеве легковушка с нетрезвым водителем влетела в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали.

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