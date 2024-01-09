В Сумской области ликвидировали вражескую крылатую ракету, которая не взорвалась

В полицию поступило сообщение о вражеской ракете, которая упала на поле недалеко от одного из сел в Сумском районе и не взорвалась.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Мобильная группа отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области отправилась на место падения, чтобы идентифицировать, изъять и уничтожить чрезвычайно опасный снаряд.

Прибывшие на место полицейские издалека, посреди поля, заметили поврежденную почву и большие обломки металла вокруг. Осмотрев их специалисты, пришли к выводу, что это остатки российской крылатой ракеты Х-32, класса «воздух – поверхность», которые россияне продолжают применять для нанесения ударов по Украине. После падения на поле, от удара о поверхность, ракета развалилась, топливо из нее выгорело, однако боевая часть не взорвалась, а вошла в землю. Чтобы получить ее, саперам пришлось привлекать специальную технику.

В связи с тем, что наземный подрыв такого мощного взрывоопасного предмета (боевая часть весит почти тонну), приведет к разлету ее обломков на сотни метров, сотрудниками отдела взрывотехнической службы было принято решение подрывать ее вывоз в безопасное место и углубив в грунт. Для этого механизированным способом вырыли глубокую траншею, поместили в нее боевую часть ракеты и уничтожили ее с помощью накладного заряда взрывчатки электроподрывным путем.

После мощного взрыва в почве возникла воронка диаметром восемнадцать метров и глубиной около семи метров, а обломки и почва разлетелись на расстояние более полукилометра.

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Полиция напоминает гражданам о необходимости быть чрезвычайно осторожными при обнаружении любых не сработавших боеприпасов. Помните, таких взрывоопасных предметов нельзя даже затрагивать, а не то что проводить с ним какие-либо манипуляции.

В случае обнаружения снарядов, мин, гранат, ракет или их элементов, а также других взрывоопасных предметов, просьба сообщать полицию по телефону 102, военных, ГСЧС или органы местной власти.

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