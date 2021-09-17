В Сумской области массово заболели 26 школьников и 5 учителей: школу закрыли, ведется расследование

В Сумской области массово заболели 26 школьников и 5 учителей: школу закрыли, ведется расследование

Окончательный диагноз врачи еще устанавливают.

В Конотопском районе Сумской области массово заболели 26 учеников и 5 работников Поповской общеобразовательной школы. Все они обратились к медикам с жалобами на тошноту, рвоту и диарею.

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Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Степень течения заболевания у пациентов легкий, поэтому все заболевшие находятся на лечении вдома с предварительным диагнозом: "Острая кишечная инфекция? COVID-19?". Но окончательный диагноз еще устанавливают медики.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся и персонала опорного учреждения образования "Поповское заведение общего среднего образования I-III ст. ", — говорится в сообщении.

Из-за вспышки болезни с сегодняшнего дня, 17 сентября, учеников этой школы перевели на дистанционную форму обучения.

Сейчас специалисты областного управления Госпродпотребслужбы проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в школе, в частности, и в столовой, где отбирают пробы для лабораторных исследований.

В августе специалисты Госпродпотребслужбы проверяли готовность столовой до начала работы в учебном году, тогда эксперты не обнаружили там никаких нарушений.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, а о его итогах в Госпродпотребслужбе обещают сообщить позже.

Напомним, в Хмельницкой области в пищеблоке учебного заведения отравилась почти сотня детей.

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