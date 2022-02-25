В Сумской области местные жители объяснили оккупантам, как правильно сдаться в плен: видео разговора

Оккупанты не понимают, для чего они ворвались на территорию Украины.

В пятницу, 25 февраля, в соцсетях было опубликовано видео с разговором жителей Сумской области с российским военным, который не мог объяснить, почему он оказался в Украине. Сумчане объяснили солдату вооруженных сил РФ, как правильно сдаться в плен.

Судя по словам россиянина, оккупанты даже не понимают, для чего они ворвались на территорию Украины.

Украинцы предупредили, что ВСУ накроют их огнем, поэтому для сохранения жизни им следует сложить оружие, снять с себя амуницию и только после этого добровольно прийти с поднятыми руками и сдаться в плен. Российский солдат в разговоре рассказывает о количестве военных подразделений, где они дислоцируются.

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