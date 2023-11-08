В Сумской области мужчина избил сотрудника ТЦК, потому что не хотел получать повестку

В ответ на предложение получить повестку мужчина начал материться и ударил военнослужащего головой в лицо.

В Глухове на Сумщине мужчина избил военного, потому что не хотел получать повестку.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Военнослужащие остановили автомобиль Opel Vivaro под управлением 44-летнего мужчины для проверки документов. Сотрудники ТЦК предложили ему получить повестку. Местный житель отреагировал агрессивно, начал материться и ударил военнослужащего головой в лицо.

В полиции открыли уголовное производство ст. "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг".

Инцидент произошел еще 5 июля. Все это время нарушитель скрывался от полиции в Киеве, где его и задержали правоохранители. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области работники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат.

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