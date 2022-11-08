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В Сумской области мужчина может получить 15 лет тюрьмы за статус так называемого “смотрящего” в СИЗО

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Сумской области мужчина может получить 15 лет тюрьмы за статус так называемого “смотрящего” в СИЗО

Фото: МВД

В Сумской области сообщили о подозрении группе так называемых "смотрящих".

В Сумской области сообщили о подозрении группе лиц, подозреваемых в вымогательстве с арестантов СИЗО денег. За это им может грозить до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, 44-летний мужчина, находившийся в СИЗО и неоднократно осужденный, получил статус так называемого "смотрящего".

“Вместе с двумя помощниками контролировали процессы в среде осужденных, соблюдение ими “воровских традиций”, преступные схемы, сбор средств к “общаку”, вымогание денег из содержащихся СИЗО. Оперативники и следователи собрали доказательную базу причастности фигурантов к преступлениям, которая стала основанием для уведомления им о подозрении”, — рассказали в МВД Украины.

Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Николаеве женщина получила 15 лет заключения за сотрудничество с оккупантами.

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Дата публикации
Просмотры
547
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