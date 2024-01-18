В Сумской области мужчина на глазах у 1-летнего ребенка убил его мать: он заявил, что это был "жесткий секс"

В Сумской области к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили мужчину, который жестоко убил женщину, пытаясь ее изнасиловать. Все это произошло на глазах 1-летнего ребенка, которого обидчик оставил с мертвой мамой.

Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда города Сумы от 12 января 2024 года.

Мужчина хотел изнасиловать знакомую и убил ее.

По данным суда, трагедия произошла в селе Бакировка Ахтырского района Сумской области. Там в августе 2017 подозреваемый после распития алкоголя пришел к своей знакомой, которая воспитывала 1-летнего ребенка.

Мужчина предложил ей заняться сексом, однако она категорически отказала. Впоследствии он пытался изнасиловать свою жертву, она сопротивлялась. Поэтому мужчина задушил потерпевшую и ушел. На момент преступления в комнате был 1-летний ребенок, которого убийца оставил рядом с мертвой мамой.

Что рассказал подозреваемый

На суде мужчина вину признал только частично. Он заявил, что не хотел насиловать потерпевшую, а они якобы добровольно занялись "жестким сексом", во время которого он ее задушил. Осознав, что женщина мертва, он испугался и скрылся.

Свидетели рассказали подробности

Мать покойной рассказала, что нападающий был одноклассником ее дочери, однако она с ним никогда не встречалась и у нее был другой парень.

На суде военный, нашедший тело девушки, рассказал, что в тот день в часть не вернулся один из солдат, поэтому командир приказал его найти. Так во время обхода он вошел в открытый дом, где увидел мертвую девушку и маленького ребенка, который возле нее сидел.

"Свидетель услышал плач ребенка, прошел дальше в доме и увидел еще одну комнату. Ребенок сидел на диване, рядом на спине лежала молодая девушка в нижнем белье, на ней плавки были разорваны, на шее были красные пятна. Свидетель взял руку девушки, которая была Холодным, хотел измерить пульс и понял, что девушка мертвая.Ребенок плакал, хотел взять его на руки, однако правая нога мертвой девушки придавила ножку ребенку.Свидетель поднял за ногу девушку, забрал ребенка и посадил на диван в другой комнате, ребенок успокоился. Затем вызвали полицию", — говорится в материалах суда.

Медик добавила, что для ребенка увидеть убийство матери и быть долгое время с ее телом — это очень стрессовая ситуация.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 ,ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 135 УК Украины и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также он должен выплатить потерпевшему ребенку и его бабушке по 300 тысяч грн и платить ребенку 1600 грн ежемесячно, пока он не станет совершеннолетним.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

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