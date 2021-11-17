В Сумской области мужчина нашел человеческий череп в лесу: фото

Местный житель пошел за грибами, а нашел человеческие останки.
В Сумской области 34-летний мужчина, собирая грибы в лесополосе, вблизи села Зарудье Роменского района нашел череп человека. На жуткую находку местный житель наткнулся во вторник, 16 ноября, примерно в 11:00.
Как рассказали в пресс-службе полиции области, для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа. Найденное правоохранители изъяли и направили на экспертизу, которая позволит определить время и вероятные причины смерти.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Напомним, на Cумщине мужчина и женщина нашли человеческие кости на кладбище для животных. Скелет лежал на собачьей могиле.
Читайте также: