В Сумской области мужчина обнаружил два трупа в кювете: фото

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.
Сегодня, 30 августа, около 08:00 утра в селе Реки Сумской области 47-летний мужчина наткнулся на двух мертвых людей, лежавших в кювете, а рядом стоял автомобиль.
"В полицию поступило сообщение от 47-летнего мужчины об обнаружении автомобиля ГАЗель в кювете. Рядом с автомобилем было обнаружено тело женщины и мужчины без признаков жизни", — сообщили в полиции области.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства этого события.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в смертельном ДТП во Львовской области погиб водитель из Прикарпатья, еще трех человек госпитализировали.