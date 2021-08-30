В Сумской области мужчина обнаружил два трупа в кювете: фото

В Сумской области мужчина обнаружил два трупа в кювете: фото

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека.

Сегодня, 30 августа, около 08:00 утра в селе Реки Сумской области 47-летний мужчина наткнулся на двух мертвых людей, лежавших в кювете, а рядом стоял автомобиль.

"В полицию поступило сообщение от 47-летнего мужчины об обнаружении автомобиля ГАЗель в кювете. Рядом с автомобилем было обнаружено тело женщины и мужчины без признаков жизни", — сообщили в полиции области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства этого события.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в смертельном ДТП во Львовской области погиб водитель из Прикарпатья, еще трех человек госпитализировали.

Новости Украины: на Прикарпатье в ДТП погиб один человек, еще шестеро пострадали

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