В Сумской области мужчина отказался от мобилизации из-за "ухода за несовершеннолетней женой": что решил суд

На суде уклонист заявил, что отказывается от службы в армии.
В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину из-за уклонения от мобилизации. На суде он заявил, что "ухаживает за несовершеннолетней женой".
Об этом идет речь в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.
По данным суда, подозреваемый женат и работает разнорабочим у частного предпринимателя. Его сочли годным к службе в армии и 22 декабря 2023 года вручили "боевую повестку" для отправки на службу по мобилизации. Однако подсудимый не пришел в ТЦК.
На суде мужчина подтвердил, что 29 декабря не пришел в военкомат, потому что "не хотел". Служить в армии он не хочет. Также "просил учесть, что на его содержании находится несовершеннолетняя жена, которая учится в профессионально-техническом училище и боится ее покидать саму".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, из-за отказа от мобилизации осудили 20-летнего сына ветерана войны.
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