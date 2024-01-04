В Сумской области мужчина отказался от мобилизации, потому что ему не понравился вывод ВВК: чем все закончилось

Муж утверждал, что у него есть хронические заболевания.

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что ему не понравилось заключение ВЛК.

Об этом говорится в приговоре Конотопского горрайонного суда Сумской области.

По данным суда, мужчина 7 августа 2023 года по вызову пришел в военкомат и прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе в армии. Мужчина получил "боевую повестку" и должен был прибыть в военкомат, однако уклонились.

На суде мужчина объяснил, что он действительно прошел ВВК и получил повестку, однако уклонился от службы в армии, поскольку он считает решение ВВК "предвзятым, не учитывающим наличие у него хронических заболеваний, которые, по его убеждению, препятствуют прохождению военной службы". Он добавил, что, несмотря на это решение, ВВК не обжаловал и к медикам последние 20 лет не обращался.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области мужчина отказался от мобилизации, потому что его родной брат уже воюет.

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