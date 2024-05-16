В Сумской области мужчина "под контролем полиции" дважды занимался сексом с женщиной

В Сумской области на 51 тыс. грн оштрафовали сутенершу. Чтобы разоблачить нарушительницу полиция отправила своего "агента" заниматься сексом за деньги.

Об этом говорится в приговоре Путивльского районного суда Сумской области.

По данным суда, подозреваемая осенью 2023 года убедила свою знакомую заниматься сексом за деньги. Она пообещала подыскивать ее клиентов и брала за это свою часть.

В декабре 2023 года на сутенершу вышла полиция. Чтобы задокументировать преступление, два человека действовали "под контролем полиции", один из низ дважды занимался с женщиной сексом за деньги. За это он заплатил 3000 и 4000 грн. После второй встречи полиция разоблачила женщин.

На суде сутенерка вину признала и раскаялась. Она сообщила, что у нее есть материальные проблемы и просила учесть, что воспитывает двоих детей.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 303, ч. 2 ст. 303 УК Украины и оштрафовал на 51 тыс. грн.

Приговор суда

Отметим, что это не первый случай в Сумской области. Ранее ТСН.ua писал, что Охтырский райсуд наказал сутенершу, которая вовлекла знакомую в занятье проституцией. Чтобы ее уличить мужчина "под контролем полиции" дважды занимался сексом с женщиной.

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