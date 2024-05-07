В Сумской области мужчина "под контролем полиции" дважды занимался сексом за деньги

В Сумской области полиция разоблачила сутенершу, которая втянула в занятие проституцией свою знакомую. Для того, чтобы провести расследование, полиция привлекла мужчину, которому женщины дважды оказывали секс-услуги.

Об этом говорится в приговоре Ахтырского горрайонного суда Сумской области от 26 апреля 2024 года.

По данным суда, подозреваемая в начале 2024 года предложила своей знакомой оказывать сексуальные услуги за деньги. За половину суммы сутенерша пообещала подыскать женщине клиентов.

5 марта 2024 года сутенерша подыскала клиента, который был готов заплатить за секс. Однако, как указано в материалах суда, "мужчина действовал под контролем полиции". Он передал женщинам 600 грн, после чего знакомая сутенерши предоставила ему секс-услуги.

Материалы суда

7 марта мужчина, который "действовал под контролем правоохранительных органов" снова воспользовался услугами женщин. За это он заплатил им по 400 грн и они одновременно занялись с ним интимом.

На суде подозреваемая сутенерша вину признала и раскаялась.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 303, ч.2 ст. 303ККУкраїни и приговорил к 1 году испытательного срока.

Напомним, во Львовской области избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 22:00 до 06:00 организатору вечеринки с групповым сексом.

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