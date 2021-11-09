В Сумской области мужчина подрался с товарищем, помирился и затем умер от побоев

В Сумской области мужчина подрался с товарищем, помирился и затем умер от побоев

После ссоры и примирения с товарищем мужчина пришел домой и умер.

В Сумской области после ссоры двоих друзей один из них скончался в результате избиения. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Сумской области.

В Шостке Сумской области в результате ссоры и потасовки между двумя друзьями 43 и 50 лет умер последний. Перед этим товарищи устроили застолье, во время которого поссорились. Младший из них избил старшего, потому что он якобы негативно высказался о его семье.

Однако почти сразу мужчины помирились и продолжили употреблять спиртное. Когда же товарищ стал чувствовать себя нехорошо, пошел домой.

Дома избитый горожанин лег спать, а утром его мать вызвала скорую помощь. К сожалению, врачи уже не смогли ему помочь.

Судебно-медицинская экспертиза установила – мужчина умер от полученных телесных повреждений.

"Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет", — отметили в полиции.

Окончательное наказание мужчине определит суд.

Напомним, что в Ровенской области из- за ревности мужчина избил 27-летнего жителя Здолбунова. Он встретил его на улице со своей женой. В результате потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму.

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