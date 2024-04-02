В Сумской области мужчина придумал, как избежать мобилизации: он получил повестку и крестился

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку, однако крестился и заявил, что "религия не позволяет ему служить там, где убивают". Таким образом он решил избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

Мужчина крестился на свидетеля Иеговы и заявил, что не может быть мобилизованным

По данным суда, в феврале 2022 года мужчину признали годным к мобилизации и вручили ему повестку. Однако он уклонился от мобилизации.

На суде подозреваемый отрицал свою вину. Он заявил, что не "может служить там, где убивают", потому что в ноябре 2023 года сменил вероисповедание и крестился у свидетеля Иеговы, которая не позволяет службу в армии. Мужчина заявил, что он подал "заявление, в котором отметил, что не может проходить военную службу. Также ему была вручена повестка на 21.02.2024 для отправки в воинскую часть связистом. 20.02.2024 он позвонил в военкомат и сообщил, что не придет по повестке".

Он также добавил, что "проходил военную службу по военно-учетной специальности санинструктор. В его обязанности входило лечение людей, перевязки и тому подобное. Его вера позволяет оказывать людям медицинскую помощь, но перевязки он делать не может, поскольку в последнее время начал бояться крови, что никак не связано с его верой. В феврале 2024 года в военкомате ему предлагали учиться на связиста, но он отказался, поскольку после этого его могли отправить туда, где убивают и много крови".

Родственники мужчины и представитель свидетелей Иеговы настаивали, что мужчина является членом религиозной организации, а значит его не должны мобилизовать.

Позиция ТЦК и СП

На суде работник военкомата сообщил, что подсудимому "14.02.2024 ему была вручена повестка на отправку на 21.02.2024 на обучение, которые были максимально удалены от боевых действий: обучение в центре на связиста. Также подсудимый был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы и ему разъяснено, что действующим законодательством не предусмотрено альтернативную службу по мобилизации. Кроме того, свидетель добавил, что тот факт, что обвиняемый стал членом религиозной организации после введения в Украине военного положения, наталкивает на мысль, что он это сделал намеренно".

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и обратил внимание, что "обвиняемый признал, что Библию изучает более 40 лет: со времен обучения в училище он изучал православную Библию, а с конца 2020 года — Библию свидетелей Иеговы, однако крестился только 25 ноября 2023 года. Доказательств подтверждения того, что обвиняемый принял крещение в связи со своими глубокими религиозными убеждениями, а не в связи с уклонением от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период, сторона защиты суда не предоставила".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, Жорин заявил о "крайне опасной" ситуации с мобилизацией в Украине.

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