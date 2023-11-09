В Сумской области мужчина проник в квартиру и изнасиловал бабушку

В Сумской области задержан 33-летний мужчина, который изнасиловал 72-летнюю женщину.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, инцидент произошел 4 ноября 2023 года в г. Тростянец. Мужчина, проходя мимо дома, в окне одной из квартир на первом этаже увидел 72-летнюю женщину. Той же ночью он проник в ее дом через поврежденное окно.

"Применяя насилие и нанося удары, мужчина преодолел сопротивление, которое оказывала потерпевшая, и изнасиловал ее. После чего скрылся", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали мужчину. До этого он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабежи и разбой. На этот раз его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УК Украины.

Теперь за совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области мужчина проник в чужой дом и изнасиловал беременную женщину.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

Читайте также: