В Сумской области мужчина убил брата, а тело спрятал по приказу голоса сверху

Страшный инцидент произошел в селе Сосновка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что в частном доме между 37-летним мужчиной и его 34-летним братом возник конфликт, во время которого младший задушил старшего. После чего он облил бездыханное тело горючим веществом, поджег и начал копать яму, чтобы скрыть следы своего преступления. Завершить задуманное ему не удалось, поскольку домой вернулась их мать, которая вызвала полицию.

В суде мужчина объяснил, что у них с братом были неприязненные отношения из-за раздела имущества.

"В тот день брат не хотел впускать его в дом, начал выталкивать, избивать его, а затем задушил брата. Зарыть тело ему подсказал голос сверху. О своем поступке сожалеет", — отметили в прокуратуре.

Мужчина приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Ранее стало известно, что в Черкассах во время застолья мужчина нанес товарищу около 30 ножевых ранений. Последний скончался в больнице.

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