В Сумской области мужчина убил товарища и оставил посреди улицы

В Сумской области мужчина убил товарища и оставил посреди улицы

Между мужчинами возник конфликт.

На одной из улиц Конотопа обнаружили тело 33-летнего мужчины. По версии следствия, мужчина умер от ударов, которые ему нанес знакомый.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумщины.

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Накануне мужчины вместе употребляли спиртное в одном из заведений города. Когда возвращались домой, между ними возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый нанес знакомому телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и исчез. Позже он вернулся и забрал личные вещи потерпевшего.

В совершенном полиция подозревает 43-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Максимальное наказание за такие действия – лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

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Напомним, в Херсонской области во время застолья мужчина жестоко убил своего друга. Нетрезвый гражданин перерезал ему горло.

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