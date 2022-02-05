В Сумской области мужчина убил товарища и оставил посреди улицы

Между мужчинами возник конфликт.
На одной из улиц Конотопа обнаружили тело 33-летнего мужчины. По версии следствия, мужчина умер от ударов, которые ему нанес знакомый.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумщины.
Накануне мужчины вместе употребляли спиртное в одном из заведений города. Когда возвращались домой, между ними возник конфликт, переросший в драку. Подозреваемый нанес знакомому телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и исчез. Позже он вернулся и забрал личные вещи потерпевшего.
В совершенном полиция подозревает 43-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении. Максимальное наказание за такие действия – лишение свободы сроком от семи до десяти лет.
Напомним, в Херсонской области во время застолья мужчина жестоко убил своего друга. Нетрезвый гражданин перерезал ему горло.
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