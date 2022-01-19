В Сумской области мужчина убил товарища с инвалидностью, потому что тот не хотел лечиться

В Сумской области мужчина убил товарища с инвалидностью, потому что тот не хотел лечиться

Между мужчинами завязался конфликт, завершившийся смертью.

В селе Смелое Роменского района Сумской области 46-летний мужчина до смерти избил 54-летнего товарища, позволившего ему пожить у себя. У мужчин возник конфликт из-за того, что хозяин дома не хотел лечиться.

Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".

Заподозрила неладная соседка убитого местного жителя. Женщина заметила кровавую дорожку, пролегавшую с улицы к дому односельчанина.

Правоохранители прибыли по вызову и нашли мертвого владельца в доме. Также в доме был и его убийца, который никуда не убегал и оставался в доме с окровавленными руками.

Злоумышленник признался, что побил товарища кулаками и палкой, чтобы заставить лечиться. Мужчина настаивал, чтобы погибший, имевший инвалидность, шел в больницу. Мужчина еще в армии якобы обморозил либо обжег руки. Также у хозяина дома были проблемы с ногой.

"Уже и соседи говорят: "Иди, потому что тебе же ногу отрежут, или умрешь". Он начал огрызаться, даже схватился за молоток. Я молоток отбросил, а он палку у плиты схватил и мне по руке попал. И у нас началась драка", — рассказал подозреваемый.

Мужчина говорит, что ударил два-три раза по руке товарища, а после этого кулаком еще столько же ударил в живот.

"Раз, два и три. А тогда еще ударил его в район грудной клетки. Ударил трижды, а потом еще по голове стукнул", – спокойно признавался он в совершенном.

Мужчине уже объявили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть. За это ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

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