В Сумской области мужчину оштрафовали, потому что вышел на улицу без паспорта: сколько ему придется заплатить

В Сумской области мужчину оштрафовали, потому что вышел на улицу без паспорта: сколько ему придется заплатить

Мужчина получил 17 тысяч гривен штрафа.

В Сумской области мужчина, который вышел на улицу без паспорта, получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует запись в Едином реестре судебных решений.

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Известно, что инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района Сумской области 1 ноября. Тогда правоохранители остановили мужчину на улице и попросили показать документ, удостоверяющий личность. Оказалось, что документов у нарушителя не было.

В связи с этим дело было передано в суд, который принял решение о взыскании штрафа. Ведь, согласно карантинному постановлению Кабмина, граждане должны находиться на улице и иметь один из этих документов:

тех, которые удостоверяют личность,

подтверждающих гражданство или специальный статус,

удостоверение о взятии на учет бездомного лица,

справку об обращениях за защитой в Украине.

Суд признал мужчину и назначил ему 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, он должен будет уплатить 454 гривны судебного сбора. Мужчина также вправе обжаловать решение суда в течение 10 дней.

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