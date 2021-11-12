В Сумской области мужчину оштрафовали, потому что вышел на улицу без паспорта: сколько ему придется заплатить

Мужчина получил 17 тысяч гривен штрафа.
В Сумской области мужчина, который вышел на улицу без паспорта, получил штраф в размере 17 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует запись в Едином реестре судебных решений.
Известно, что инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района Сумской области 1 ноября. Тогда правоохранители остановили мужчину на улице и попросили показать документ, удостоверяющий личность. Оказалось, что документов у нарушителя не было.
В связи с этим дело было передано в суд, который принял решение о взыскании штрафа. Ведь, согласно карантинному постановлению Кабмина, граждане должны находиться на улице и иметь один из этих документов:
- тех, которые удостоверяют личность,
- подтверждающих гражданство или специальный статус,
- удостоверение о взятии на учет бездомного лица,
- справку об обращениях за защитой в Украине.
Суд признал мужчину и назначил ему 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, он должен будет уплатить 454 гривны судебного сбора. Мужчина также вправе обжаловать решение суда в течение 10 дней.
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