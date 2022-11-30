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В Сумской области на кукурузном поле подорвался комбайн (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
692
Время на прочтение
1 мин
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© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Водитель остался жив.

В среду, 30 ноября, в Сумской области на вражеской мини подорвался комбайн. Несчастный случай произошел около 08:00 утра в Миропольской громаде.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, техника местного агропредприятия работала на кукурузном поле. Там были предупреждающие таблички "Мины".

Взрывом повредило комбайн. Водитель остался жив.

© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Напомним, в Харьковской области правоохранители сообщили о двух мужчинах, которые получили ранения в результате взрыва боеприпасов. Людей госпитализировали в медучреждение.

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Дата публикации
Просмотры
692
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