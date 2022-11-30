В Сумской области на кукурузном поле подорвался комбайн (фото)

В среду, 30 ноября, в Сумской области на вражеской мини подорвался комбайн. Несчастный случай произошел около 08:00 утра в Миропольской громаде.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, техника местного агропредприятия работала на кукурузном поле. Там были предупреждающие таблички "Мины".

Взрывом повредило комбайн. Водитель остался жив.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Напомним, в Харьковской области правоохранители сообщили о двух мужчинах, которые получили ранения в результате взрыва боеприпасов. Людей госпитализировали в медучреждение.

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