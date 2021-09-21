В Сумской области начальник финслужбы воинской части присвоил 4 млн гривен и скрылся

Мужчина пересылал деньги на карточки.

Начальник финансовой службы одной из воинских частей Сумского гарнизона присвоил 4,3 миллиона гривен бюджетных средств и исчез.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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По данным предварительного расследования, начальник финансовой службы в начале ноября 2014 года завладел денежными средствами, которые принадлежали воинской части как распорядителю бюджетных средств. Мужчина перечислил на собственный карточный счет и на карточные счета других физических лиц, которые не были проинформированы, денежные средства в сумме 4 млн 267 тысяч 495 гривен 39 копеек.

Часть этих средств, а именно 3 млн 448 тысяч 876 гривен, он снял со счетов с использованием платежных карточек на имя других физических лиц.

"17 сентября 2021 прокуроры САП по результатам досудебного расследования детективов НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника финансовой службы одной из воинских частей в Сумской области, который в сговоре с другими лицами завладел денежными средствами воинской части на сумму почти 4 миллиона гривен", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Киеве на освещении депо метрополитена нанесен ущерб в 12,5 млн гривен. Подрядчику сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами территориальной общины города Киева.

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