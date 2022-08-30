В Сумской области наказали предателя, который покупал водку россиянам и кормил их мясом

Житель Ахтырского района во время оккупации села армией России давал захватчикам мясо и покупал водку. За это коллаборант получил тюремный срок.

Коллаборанта приговорили к 1 году лишения свободы при содействии оккупантам.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

В ходе следствия установлено, что во время оккупации российскими военнослужащими села Боромля Ахтырского района 49-летний злоумышленник изъявил желание добровольно помогать армии РФ.

Местный, который в то время ухаживал за скотом в домохозяйстве, владельцы которого уехали, добровольно снабжал оккупантов материальными ресурсами.

В частности, коллаборант резал скот и передавал россиянам тушки, а также покупал в селе водочные изделия для оккупантов.

В суде обвиняемый вину признал и получил 1 год лишения свободы за коллаборационную деятельность. По приговору суда изменник приговорен к 1 году лишения свободы с лишением права занимать выборные должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 10 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области разоблачили жительницу Сарн, которая "сливала" данные о перемещении военных ВСУ.

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