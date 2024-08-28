В Сумской области ночью прозвучали взрывы – мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 28 августа 2024 года наблюдалась активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорилось в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили об атаке КАБами Сумской области.

Речь также шла о взрывах в Конотопе на Сумщине.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Также читайте В Сумской области произошло 290 взрывов

Напомним, 27 августа Россия устроила вторую массовую атаку по Украине. В этот раз под обстрел попали Киев и Киевская область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкая область. В результате атак были зафиксированы многочисленные разрушения и ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!

Читайте также: