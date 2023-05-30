В Сумской области обстреляли агропредприятие из вертолета: подробности

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 29 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 48 взрывов. Обстрелы потерпели Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская громады.

Белопольская громада: с территории РФ произведено 20 выстрелов из АГС и 2 выхода из миномета и обстрел из ствольной артиллерии – 8 взрывов.

Эсманская громада: зафиксировано 3 взрыва (АГС) и ракетный обстрел, начислено 2 прихода из вертолета. В результате обстрела поврежден состав агропредприятия.

Великописаревская громада: совершен артобстрел – 10 взрывов.

Краснопольская громада: с территории РФ был минометный обстрел – 2 взрыва.

Шалыгинская громада: был 1 взрыв из миномета.

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Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.