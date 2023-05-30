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В Сумской области обстреляли агропредприятие из вертолета: подробности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Сумской области обстреляли агропредприятие из вертолета: подробности

Враг наносит удары по Сумщине / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 29 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 48 взрывов. Обстрелы потерпели Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская громады.

  • Белопольская громада: с территории РФ произведено 20 выстрелов из АГС и 2 выхода из миномета и обстрел из ствольной артиллерии – 8 взрывов.
  • Эсманская громада: зафиксировано 3 взрыва (АГС) и ракетный обстрел, начислено 2 прихода из вертолета. В результате обстрела поврежден состав агропредприятия.
  • Великописаревская громада: совершен артобстрел – 10 взрывов.
  • Краснопольская громада: с территории РФ был минометный обстрел – 2 взрыва.
  • Шалыгинская громада: был 1 взрыв из миномета.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
91
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