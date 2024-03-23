В Сумской области объявили принудительную эвакуацию: детали

В Сумской области объявили принудительную эвакуацию 54 детей. Причиной называют ситуацию безопасности в трех населенных пунктах Шосткинского района.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

По информации министерства, планируется эвакуировать 54 ребенка из трех населенных пунктов Шосткинского района в разные области. Детей будут эвакуировать вместе с родителями или другими законными представителями.

Решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Эвакуация бесплатна.

Напомним, россияне беспощадно уничтожают Сумщину и сбрасывают на гражданские сотни авиабомб. В Нациполиции заявили об очередном обострении ситуации на северной границе с Россией. Враг усилил обстрелы и террор мирного населения, поэтому правоохранители призывают людей немедленно покинуть так называемую 5-километровую зону рядом с границей.

Читайте также: