В Сумской области объявили принудительную эвакуацию: детали

В Сумской области введена принудительная эвакуация семей с детьми в Середино-Будской и Великописаревской громадах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Вчера на Координационном штабе был подтвержден и введен в действие наш совместный приказ с командующим ОТУ "Сіверськ" относительно внедрения принудительной эвакуации детей со своими родителями в Середино-Будской громаде и Великописаревской громаде", — подчеркнул он.

По его словам, по состоянию на 5 апреля большинство детей с родителями из 5-километровой зоны эвакуированы. В настоящее время в Середино-Будской громаде находится около 300 детей, в Великописаревской — 80.

Напомним, ранее в ОВА рассказали, есть ли риск прорыва россиян в Сумскую область. В настоящее время около пяти населенных приграничных пунктов Сумщины "больше всего страдают от обстрелов".

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