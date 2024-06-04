В Сумской области "ограниченно пригодный" мужчина написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который категорически отказался от мобилизации и написал об этом заявление.

Об этом говорится в приговоре Конотопского горрайонного суда Сумской области

По данным суда, мужчину в феврале 2023 года признали ограниченно годным к службе в армии. В марте 2024 года ему пытались вручить повестку, однако житель Сумщины категорически отказался от их получения, о чем был составлен акт.

На суде мужчина вину признал и пояснил, что «28 марта 2024 года явился в РТЦК, где работники мобилизационного отдела пытались вручить ему боевую повестку на 29 марта 2024 на 06:30, от получения которой под подпись он отказался, потому что не согласен по состоянию здоровья. Его предупредили об уголовной ответственности. В присутствии двух свидетелей был составлен акт об отказе от получения повестки, который он тоже подписал». На следующий день мужчина не пришел в ТЦК, потому что «праздновал день рождения». Житель Сумщины просил суд его строго не наказывать.

Суд проанализировал материалы дела и приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, действительно ли пограничники минуют берега реки Тиса.

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