В Сумской области "ограниченно пригодный" мужчина отказался от мобилизации: наказали ли его

В Сумской области мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации, заявив, что у него проблемы со здоровьем. За это его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Лебединского райсуда Сумской области.

По данным суда, мужчина 21 сентября был признан ограниченным пригодным для службы в армии. Он получил повестку и должен был 26 сентября прибыть в воинскую часть, однако уклонился от службы в армии.

На суде подозреваемый заявил, что у него есть "недостатки здоровья, связанные с тем, что в свое время у него был сломан позвоночник. У него больные ноги, сердце, проблемы с зубами и прочее". Мужчина отметил, что несмотря на то, его признали ограниченно годным и планировали мобилизовать. Однако в военкомат он так и не пришел, поскольку в тот день был нетрезв. Также он добавил, что не может служить по состоянию здоровья.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы был приговорен мужчина, который сначала отказался от мобилизации, но на суде заявил, что готов к службе в ВСУ.

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