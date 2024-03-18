В Сумской области оккупанты повредили во время обстрела теплосети: когда починят

В настоящее время проводятся ликвидационные действия после нанесенного ракетного удара по объектам инфраструктуры.

В Конотопе на Сумщине во время обстрела со стороны российских оккупантов получили повреждения теплосеть.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Проводятся ликвидационные действия после нанесенного ракетного удара по объектам инфраструктуры города Конотоп. Пострадала сеть теплоснабжения, коммунальные службы работают. Уверен, что к концу суток они будут возобновлены", — подчеркнул Владимир Артюх.

Напомним, что россияне увеличивают плотность обстрелов в Сумской области ежедневно. Для этого они употребляют весь армейский арсенал.

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