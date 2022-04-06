В Сумской области оккупанты забрали медь и кастрюли, а тела товарищей оставили

В Сумской области оккупанты забрали медь и кастрюли, а тела товарищей оставили

Оккупанты решили не забирать тела своих убитых, прихватив кастрюли и медь, которые нашли в домах украинцев.

В Сумской области после выхода оккупантов местные находят тела рашистов. Их даже не думали забирать свои же.

Об этом сообщил глава ВГА Дмитрий Живицкий.

Глава военной администрации потролил рашистов борщом в банках под названием "Своих не бросаем".

"Борщ. Россия, Брянская область "Своих не бросаем". В Сумской области "не бросили", как видим. Зато медь забрали, овечек забрали, кастрюли, а своих "не бросили", — прокомментировал Живицкий.

Как сообщалось, в Сумской области завершается зачистка территорий от российских захватчиков.

Напомним, что территории предприятия "Агротек-Инвест" в городе Мелитополе российские кафиры похитили сельскохозяйственную технику и фирменные масла к ней. Общий ущерб, причиненный агрофирме, составил уже 1,5 млн евро.