В Сумской области отец насиловал родную дочь на глазах сына

В Сумской области отец признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении дочерей. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

"С весны 2022 года отец систематически насиловал свою дочь 2009 года рождения, руководствуясь беспомощным состоянием ребенка из-за его возраста и легкой умственной отсталости. В то же время один из братьев несколько раз видел, как отец заставляет его сестру делать то, что она не хочет. По словам мальчика, сестра кричала и сопротивлялась, однако отец на это не обращал внимания", — говорится в сообщении ведомства.

Зимой 2023 года мужчина совершил сексуальное насилие по отношению к другой своей дочери 2012 года рождения. Впоследствии старшая девочка рассказала взрослым о систематическом насилии со стороны отца.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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