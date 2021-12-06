В Сумской области отстраненная от работы из-за отсутствия прививки учительница подала в суд: уже вынесено решение

В Сумской области отстраненная от работы из-за отсутствия прививки учительница подала в суд: уже вынесено решение

Учительница считает вакцинацию добровольной.

В Сумской области учительница, которую отстранили от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса, подала в суд. Суд принял решение по этому поводу.

Об этом сообщает "Суспільне".

В Роменском межрайонном суде Сумской области слушали дело учительницы, которое отстранили от работы, потому что оно не вакцинировалось против COVID-19.

В иске педагогика ссылается на конвенцию по правам человека, на запрет дискриминации по каким-либо признакам, на КЗоТ ст. 25, а также на то, что Правительство не объявило в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса, поэтому вакцинация является добровольной.

Ответчик в свою очередь ссылается на решения комиссии по ТЭБ и ЧС и статья 117 Конституции, где указано, что Кабмин в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению, а также на приказ Минздрава 153, где указан перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации.

Учительница сообщила, что не преподает свой предмет даже дистанционно, потому что ее группу передали другому учителю.

На вопрос суда, почему учительницу отстранили от работы даже при том, что обучение дистанционное, директор учреждения отметила, что в постановлении Кабмина о форме обучения речь не идет, а в случае неотстранения невакцинированного работника директору грозил штраф до 170 тыс. грн.

В конце концов, заслушав обе стороны, суд признал незаконным приказ об отстранении учительницы от работы, но отказал в пункте иска о возмещении денег, которые она не получила из-за отстранения от преподавания.

Напомним, что почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделано за прошлую неделю в Украине. По состоянию на 6 декабря 2021 от коронавируса уже проведено более 25,5 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 12 млн украинцев.

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