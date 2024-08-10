В Сумской области парни изнасиловали 17-летнюю девушку в лесополосе: в квартире повторили

В Сумской области суд избрал меры пресечения трем парням, подозреваемым в изнасиловании 17-летней девушки.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

"Поздно вечером 17-летняя девушка села в попутный автомобиль, чтобы доехать домой. В транспортном средстве находились трое молодых людей, которым 24, 21 и 20 лет. Вместо того чтобы подвезти девушку домой, они заехали в лесополосу и начали приставать к неполнолетней, предлагая ей вступить в половое сношение", — говорится в сообщении.

Получив отказ от потерпевшей, молодые люди начали угрожать пневматическим пистолетом, после чего прибегли к действиям сексуального характера. Затем отвезли девушку в город, где в квартире один из них повторно изнасиловал потерпевшую.

По ходатайству следователя и ювенальных прокуроров решением суда трем подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время двоим – без права на залог, их третий сообщник может выйти под 242 тыс 240 грн залога.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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