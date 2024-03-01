В Сумской области пенсионерка отдала жениху-аферисту 90 тысяч гривен

Полиция пока не нашла афериста, поэтому о возвращении пенсионерке средств можно будет говорить только тогда, когда идентифицируют мошенника.

В Сумах 71-летняя мужчина стала жертвой мошенника, выдававшего себя за влюбленного в нее иностранца. Пенсионерка отдала ему свои сбережения в размере 90 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Сумской области.

В полиции отметили, что с таинственным "иностранцем" женщина познакомилась в феврале – под именем Ralph Tod он написал ей в одной из социальных сетей.

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Мошенник сообщил, что якобы работает "врачом-нейрохирургом в Йеменском лагере от ООН".

Начальник прессслужбы Сумской полиции Владимир Крупецких рассказал в комментарии для "УП. Жизнь", что пенсионерка и аферист переписывались две недели.

"В ходе общения он заверил женщину, что хочет приехать к ней в отпуск. Но для этого ему нужна ее помощь: она должна была написать письмо Организации объединенных наций с информацией о том, что она его невеста", — отметил Крупецких.

Однако пенсионерка не знала, как это сделать, поэтому доверила это дело своему поклоннику. Тот от имени женщины написал письмо, в котором она якобы просила ООН "дать жениху отпуск". Прислал это письмо аферист с почтового ящика пострадавшей.

Через несколько дней она получила ответ, в котором говорилось, что якобы ее запрос принят, но за почтовые расходы нужно оплатить почти 40 тысяч гривен. Женщина согласилась и перевела эту сумму на указанную в письме банковскую карту.

После этого мошенник написал, что приедет в Украину в компании сотрудников, поэтому пенсионерка должна оплатить 3 тысячи евро на его расходы.

Женщина сообщила, что у нее нет такой суммы. Однако "жених" был настойчив и попросил дать ему хотя бы половину средств. Она снова ему поверила и отправила 50 тысяч гривен на карту украинского банка.

Далее "врач-нейрохирург" попросил пересказать ему еще 15 тысяч гривен. После этой просьбы 71-летняя сумчанка поняла, что общалась с мошенником. Пенсионерка обратилась в отделение полиции и написала заявление о мошенничестве.

Сумская полиция пока не нашла афериста. О возвращении пенсионерке средств можно будет говорить только тогда, когда идентифицируют мошенника, говорят в пресс-службе.

Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и начали следствие.

Напомним, в Ужгороде мужчина придумал хитрую схему, обманул банкомат и пополнил свою карточку без денег на 90 тысяч гривен.

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