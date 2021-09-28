В Сумской области погиб солдат: мужчину раздавила военная техника

Обстоятельства смерти выясняются.
В Сумской области 27 сентября погиб военнослужащий. Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью.
Об этом сообщает Кролевецкая городской совет.
"Старший солдат Вячеслав Квокша погиб во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (В/Ч А1476). Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
Вячеслав Квокша 1996 года рождения. Проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.
Напомним:
- В Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого. В последнее время парень писал странные сообщения.
- А в Одесской области в Тарутино застрелился пограничник. Он совершил самоубийство прямо на рабочем месте.