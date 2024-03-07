В Сумской области пограничники остановили российских диверсантов

Ночью украинские пограничники остановили российскую диверсионную группу, двигавшуюся с территории РФ в Сумскую область.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Минувшей ночью пограничники в составе Сил обороны обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась со стороны РФ", — говорится в сообщении ГНСУ.

Отмечается, что украинские пограничники открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов по диверсантам. Россияне отступили. Потери врага уточняются.

Напомним, ранее в ГНСУ сообщали, что российские диверсанты активизировались на границе с РФ в Сумской области. Также активность вражеских группировок наблюдается и в Харьковской области.

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