В Сумской области после минометного обстрела повреждены дома и электросети

Стала известна ситуация на приграничье Сумщины по состоянию на 21:30 25 декабря 2022 года.
Об этом отметил в социальных сетях глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Зноб-новгородская громада: одна вражеская мина разорвалась на пограничные.
А после ночного минометного обстрела в Середино-Будской громаде повреждены 6 частных домов местных жителей и электросети.
«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!!, — говорится в сообщении.
Обстрелы Сумской области
Напомним, что ранее россияне ударили по двум приграничным громадам Сумщины. Было зафиксировано 23 "прилета" в день.
Также в Сумской области российские военные из минометов обстреляли похоронную процессию. Враг атаковал двор и дорогу у дома покойного. К счастью, люди успели укрыться в укрытии.
К тому же ранее сообщалось о том, что враг выпустил 226 снарядов и мин по пограничной области на Сумщине.
Читайте также:
- В Сумской области бойцы терробороны уничтожили российскую группу диверсантов, пересекшую границу
- ВСУ отразили атаки на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине и поразили пункты управления россиян — Генштаб
- В Сумской области все сигналы тревоги будут дублироваться: власти объяснили, почему это важно