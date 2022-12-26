В Сумской области после минометного обстрела повреждены дома и электросети

Стала известна ситуация на приграничье Сумщины по состоянию на 21:30 25 декабря 2022 года.

Об этом отметил в социальных сетях глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Зноб-новгородская громада: одна вражеская мина разорвалась на пограничные.

А после ночного минометного обстрела в Середино-Будской громаде повреждены 6 частных домов местных жителей и электросети.

«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!!, — говорится в сообщении.

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Обстрелы Сумской области

Напомним, что ранее россияне ударили по двум приграничным громадам Сумщины. Было зафиксировано 23 "прилета" в день.

Также в Сумской области российские военные из минометов обстреляли похоронную процессию. Враг атаковал двор и дорогу у дома покойного. К счастью, люди успели укрыться в укрытии.

К тому же ранее сообщалось о том, что враг выпустил 226 снарядов и мин по пограничной области на Сумщине.

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