В Сумской области предупредили о возможных российских обстрелах: названы даты

Российская армия может атаковать Белополье в Сумской области на Пасху. В частности, об этом свидетельствует опыт предыдущих лет и затишье врага.

Об этом заявил глава Белопольского общества Юрий Зарко в эфире "Радио Свобода".

"На праздники враг усиливает обстрелы. Есть определенная тенденция. В частности, есть определенное затишье сейчас. Как говорится, затишье перед бурей", — подчеркнул он.

Атаки со стороны РФ городской голова прогнозирует в связи с Пасхой, днем инаугурации диктатора РФ Владимира Путина, которая запланирована на 7 мая, а также на 9 мая.

Он призвал горожан не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми уехать в соседние села и города, а также добавил, что наиболее опасно при атаках именно в людных местах.

Напомним, заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковщины и Сумщины. Впрочем, у врага недостаточно сил для захвата областных центров.

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