В Сумской области продолжается эвакуация из приграничья: сколько людей уехало

Люди перемещаются в безопасные места.
В Сумской области продолжается эвакуация из приграничья.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
В частности, из Великописаревской общины, ежедневно находящейся под вражескими обстрелами, с 13 по 17 марта эвакуированы 256 человек, в том числе 26 детей.
17 марта в безопасные места с территории громады перемещено 55 человек, из них 2 ребенка.
В настоящее время совместно представителями Красного Креста и МОМ проводится обеспечение мест размещения лиц необходимыми товарами первой необходимости.
"Наряду с этим прорабатывается вопрос потребностей с Департаментом по вопросам социальной политики, ветеранов и реинтеграции Сумской ОВ относительно неотложных потребностей. Дополнительно проводятся мероприятия по увеличению и обустройству дополнительных мест для расселения населения в случае дальнейшей необходимости", — говорится в сообщении.
Кроме того, эвакуация проводится из села Рыжевка Белопольской громады. Ранее утром в селе находился 31 житель, за вчера и сегодня 23 человека были эвакуированы.
Напомним, что ранее принудительная эвакуация семей с детьми может быть объявлена из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхуватской громад Купянского района.
Добавим, что по эвакуации из Донецкой области: стало известно, что поезда будут курсировать по новому графику.
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