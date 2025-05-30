В Сумской области продолжаются ожесточенные бои: власть обратилась к людям

Людей просят уехать / © Associated Press

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В Сумской области на отдельных участках границы, в том числе возле населенных пунктов Хотинской и Юнаковской громад, продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По состоянию на вечер, 29 мая, оперативная ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой. По данным главы ОВА, враг действует малыми группами, пытается проникать в пограничные села и закрепляться на них.

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Ситуация на линии фронта постоянно меняется: в отдельных районах инициатива на стороне ВСУ, в других активные действия осуществляют российские войска.

На фоне наступления Григоров обратился к жителям приграничных территорий с призывом не откладывать эвакуацию.

«Это непростое решение, но жизнь — самая высокая ценность», — заявил он.

За последние сутки более 50 человек покинули опасные зоны в приграничных общинах Сумщины.

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Российское наступление в Сумской области Украины: что известно и какие угрозы

Российская армия захватила четыре населенных пункта Сумской области Украины, сообщил глава области Олег Григоров.

Согласно карте проекта DeepState, по состоянию на 27 мая, захвачены села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Кроме того, как пишет американский Институт изучения войны, российская армия перебросила на Сумщину силы из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с прессой вечером, 27 мая, подтвердил подготовку Россией наступления на Сумщину. Для этого, по его словам, на Курщине сосредоточены «сильнейшие и крупнейшие подразделения» и под границей продолжается накопление войск. Их численность на Сумском направлении уже составляет более 50 тысяч, однако для создания буферной зоны вглубь Украины на 10 км россиянам не хватает возможностей, считает украинский лидер.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также ставит под сомнение реальные наступательные возможности оккупантов.

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«Конечно, бои в пограничные тяжелые и там сложно из-за значительного количества вражеских сил, но их возможности далеко не озвучивают военкоры россиян», — отметил Коленко.

Суммы во время полномасштабной войны в Украине постоянно подвергаются российским обстрелам: атакам беспилотников и ракетным ударам. В ночь на 21 мая удары беспилотников спровоцировали в городе пожары, 14 мая по городу били дважды, 6 мая во время ракетного удара погиб ребенок.

Одной из самых смертоносных атак стал ракетный удар российской армии по Сумам 13 апреля, когда в канун Пасхи погибли 35 человек и пострадали более сотни горожан.